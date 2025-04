Pusher incastrati dalla Stradale. La droga era nascosta negli slip

di Marco BrogiAvevano nascosto la droga negli slip: un nascondiglio arguto che però non ha ingannato gli agenti. Un uomo di 34 anni di origini tunisine residente nella nostra provincia e una donna di Grosseto di 24 sono stati denunciati dalla Polizia stradale di Siena perché trovati in possesso di marijuana, hashish, spid, ketamina e ectasy. L’auto su cui viaggiavano i pusher, con loro c’era anche un altro giovane, nella notte di sabato è incappata in un controllo sulla Palio effettuato dalla polizia stradale per prevenire le varie irregolarità connesse alla circolazione. Tra le arterie del nostro territorio dove sono stati potenziati i servizi di vigilanza, c’è anche la Siena-Firenze, sempre particolarmente transitata. I poliziotti del distaccamento della Stradale di Montepulciano hanno fatto un posto di controllo nei pressi dell’uscita di San Casciano. Intorno all’una hanno fermato una Polo Volkswagen con tre giovani a bordo. Da subito i tre sono apparsi eccessivamente nervosi e insofferenti per quello che doveva essere un normale accertamento amministrativo. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Sospetti, quelli dei poliziotti della stradale di Montepulciano, che da lì a poco si sarebbero rivelati legittimi, visto che in più punti della macchina e negli indumenti intimi i tre nascondevano un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti tra Marijuana, Hashis, Spid, Ketamina e Ectasy. Droga che i tre in parte detenevano per uso personale e in parte destinavano sicuramente allo spaccio. Per questo due dei giovani fermati sono stati denunciati, mentre la terza persona che viaggiava con loro in macchina, un 20enne della provincia di Ferrara, è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli della Polstrada sulle arterie di maggiore scorrimento della nostra provincia continueranno anche nei prossimi giorni. Saranno intensificati in coincidenza del ponte del 25 Aprile, che si annuncia molto caldo quanto a traffico. Controlli con tutta una serie di obiettivi: garantire la sicurezza del traffico, accertare eventuali infrazioni amministrative e prevenire reati di vario tipo, tra cui la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come è successo sabato notte sulla Palio con i tre giovani beccati con la droga nascosta nell’auto e addirittura negli slip.