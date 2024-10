Punto prelievi unico. Prenotazione sul portale regionale Zerocode

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ricorda a tutti gli utenti del Punto Prelievi Unico, che è possibile prenotare facilmente tramite il portale regionale Zerocode (https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzerocode.sanita.toscana.it%2F&e=8dd9b80c&h=0d0a98aa&f=y&p=y) l’appuntamento del prelievo ematico e/o per la consegna dei campioni biologici. Si ricorda, inoltre, che in caso di mancata prenotazione è possibile eseguire il prelievo ematico solo nella fascia oraria 7.30-10.30. Per la consegna dei campioni biologici senza prenotazione la fascia oraria dedicata è 10.30-12.30.