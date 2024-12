Punto prelievi unico, le novità. Dal 2 gennaio cambiano gli orari. Il lunedì e mercoledì accesso ridotto

Dal 2 gennaio l’orario di attività del Punto prelievi unico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese subirà importanti modifiche. Il lunedì e mercoledì non effettuerà più attività di prelievo e consegna campioni durante le ore pomeridiane, la chiusura quindi è anticipata alle 12.45. Rimane invariato l’orario degli altri giorni dalle 7.30 alle 12.45.

Importante modifica anche per l’accettazione diretta senza prenotazione dei prelievi ordinari: sarà possibile effettuare l’accettazione ordinaria esclusivamente dalle 9 alle 10.30, dopo aver ritirato l’apposito biglietto al totem di ingresso. Dopo le 10.30 non sarà più possibile ritirare il biglietto, rimane garantito il prelievo ematico a chi è munito del numero entro tale ora. Rimangono invariate le attività per i percorsi dei prelievi urgenti e prioritari, così come la consegna campioni dalle 10.30 alle 12.30.