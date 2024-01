’Puliamo i borri’ a Rapolano Terme. Primo sabato in chiave ’green’

Si intitola ’Puliamo i borri’ l’iniziativa di tutela ambientale organizzata dall’Associazione TVSpenta con il supporto del Comune di Rapolano Terme che prenderà il via sabato 20 gennaio e andrà avanti per tutto l’anno con appuntamenti bimestrali per pulire strade, boschi, borri e corsi d’acqua del territorio insieme ai cittadini che vorranno partecipare, dagli adulti ai bambini. La prima tappa è in programma a Rapolano Terme, nel giardino di Piazza David Sassoli, con ritrovo alle ore 14.

I partecipanti riceveranno il kit per raccogliere i rifiuti fornito dal Comune di Rapolano Terme e potranno conferirli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione da 6Toscana. Al termine dell’iniziativa sarà offerto una merenda a tutti i partecipanti.