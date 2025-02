Pugliese alla guida di FI: "Solo uniti si va lontano"

"Dobbiamo essere ecosistemici e polifonici". Così la nuova segretaria di Forza Italia Siena (210 iscritti), Sara Pugliese, che si è ispirata alle parole del ministro Anna Maria Bernini all’Università degli studi, per lanciare il suo appello all’unità. "Il mio messaggio è rivolto a tutti – ha detto Pugliese – perché ho sempre avuto l’idea di un partito aperto e inclusivo per poter svolgere al meglio il mio ruolo". Eletta per acclamazione, la nuova segretaria ha rimarcato: "Credo nella squadra. Se si lavora in serenità per un obiettivo comune, si è più attrattivi anche all’esterno. Forza Italia è un partito liberale, europeista, garantista e moderato. La nostra missione per le elezioni regionali è unire la base e coinvolgere i delusi della politica". E ancora: "C’è sempre più bisogno in città e nella regione di un dialogo che coinvolga i vari livelli: comunale, provinciale, regionale e nazionale". Infine un passaggio sulle crisi economiche in atto sul territorio, in primis quella di Beko: "Come Forza Italia stiamo dialogando con gli alleati per cercare delle soluzioni. A Siena è in atto un processo di deindustrializzazione. Serve un nuovo investitore e anche un indotto che renda attrattivo il territorio. Insomma – è la conclusione – è necessario lavorare in modo attivo".

Concorde il coordinatore provinciale Alessandro Pallassini: "Puntiamo su inclusività e moderazione – le sue parole –. Tutti abbiamo voglia di costruire qualcosa. Non voglio contrasti. Il tempo medica tutto. Oggi è il primo giorno in cui si crea veramente il partito di Forza Italia a Siena, completando tutti i livelli". E in riferimento ai grandi assenti, cioè la capogruppo in Consiglio comunale, Lorenza Bondi, e il capogruppo in Provincia, Paolo Salvini, impegnati ad Arezzo con il coordinatore regionale Marco Stella e il sottosegretario Francesco Paolo Sisto in un evento sulla Giustizia: "Gli equilibri? Si troveranno".

Costituita anche la nuova segretaria di cui fanno parte: Massimo Bandini, Valentina Cappelli, Emanuele Montomoli, Anita Francesconi, Massimo Cava, David Fiorentini, Marco Bruttini, Piero Franceschini; Margherita Anselmi Zondadari, Rita Barbiero, Rosa Maria Romano, Carlo Riccucci, Alberto Scarampi di Pruney, Anna Maria Tiberi, Roberta Leoncini, Andrea Naldini, David Fattorini, Valentina Micheli, Marco Bellini, Gabriella Gasparoni, Odile Bonnefoi, Paolo Alfonso Motolese, Lilia Frignani, Vassili Skifas, Giovanni Niccolini, Teodosio De Bonis, Andrea Bacconi, Giovanna Manca, Irene Bonazzola.