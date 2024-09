Puccini chiude ’Sboccia l’estate’. Voci di donne, un premio per Ferri

Si conclude con ‘Voci di donne, un lungo racconto di Giacomo Puccini’, domani alle 21.15 al Teatro dei Rozzi, la rassegna ‘Sboccia l’estate’. Lo spettacolo di Ilenia Mele con Solena Nocentini e Elisabetta Sepe al pianoforte, per la regia di Nathan Stefanovitch, porta in scena i destini delle donne del compositore, scelte come protagoniste assolute delle sue opere.

Le sue eroine, Mimi, Musetta, Tosca,Turandot, Cio-Cio-San sono "donne vere che vivono – spiegano dalla produzione – che provano a scegliere sapendo di poter sbagliare, che pagano i propri errori". Con questo appuntamento si conclude quindi la stagione estiva, curata dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, con la collaborazione di Amat, che in coda allo spettacolo regalerà ancora un’emozione al pubblico senese. Perfettamente in tema con una serata dedicata a grandi protagoniste al femminile, sarà infatti consegnato il Premio per i 30 anni di carriera al soprano senese Cristina Ferri, che si esibirà in alcuni brani pucciniani, accompagnata al pianoforte da Simone Maria Marziali.

"Per me è davvero una grande emozione – commenta il soprano – che vivrò insieme al maestro Marziali, con il quale collaboro da tanti anni". Cristina Ferri si è esibita a giugno al Summer Reggia Opera Festival di Parma, proprio con la ‘Madama Butterfly’ di Puccini, di cui quest’anno ricorre il centenario della scomparsa, interpretando la protagonista dell’opera insieme a un cast straordinario composto da Alessandro Fantoni, Stavros Mantis, Leonora Sofia, Claudio Sassetti, Paolo Breda Bulgherini e Joseleo Logdat. E il 16 gennaio tornerà invece a Siena, proprio sul palcoscenico del Teatro dei Rozzi, con una ‘Cavalleria rusticana’ prodotta insieme a realtà e associazioni del territorio senese.

Per il pubblico dei Teatri di Siena, invece, l’appuntamento è per il 25 ottobre, con l’apertura della stagione invernale affidata al musical ‘Aladin’, con Max Laudadio che interpreterà il genio nell’opera, ispirata al classico, scritta da Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh, per la regia di Luca Cattaneo e le coreografie di Ilenia De Rosa. E mentre prosegue la campagna abbonamenti e dal 30 settembre sarà possibile acquistare i singoli biglietti, per l’apertura della stagione sono in corso grandi preparativi, per regalare alla città una serata in stile Broadway con tanto di tappeto rosso e sfilata di ospiti all’ingresso del teatro.