Pubblica illuminazione. Domani i test per il telecontrollo

Saranno effettuati dalla ditta incaricata dal Comune di Siena, nella giornata di domani, alcuni test all’illuminazione pubblica per l’istallazione del sistema di telecontrollo. E’ possibile che nell’arco della mattina di lunedì, dunque, alcune parti della stessa illuminazione risultino accese in orari non consoni rispetto alla normalità.

Attraverso questi test, infatti, il Comune di Siena potrà valutare il sistema che permette di migliorare il servizio di illuminazione, grazie a una maggiore sicurezza, a una crescente affidabilità degli impianti e alla possibilità di abilitare un’ampia gamma di servizi ’smart’.