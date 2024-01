Pubblica assistenza. Oltre 40 posti disponibili in provincia

Sono oltre 40 i posti disponibili nelle Pubbliche Assistenze in provincia di Siena su tre dei progetti di Servizio Civile Universale contenuti nel bando ordinario pubblicato lo scorso 22 dicembre e destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Ai volontari in Servizio Civile Universale spetta un assegno mensile di 507,30 euro. Il termine per la presentazione online della domanda è il 15 febbraio. I progetti Anpas sul territorio provinciale sono ’Assistenza Soccorso Arezzo-Grosseto-Siena’, 40 posti disponibili, ’Infosalute Toscana’ con 1 posto e ’Io non rischio 365: il volontariato’ con 2 posti disponibili.