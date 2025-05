Pubblica Assistenza al top. Una nuova Fiat Panda per i trasporti nel sociale

Crescono i mezzi per i trasporti in ambito sociale a beneficio della popolazione. Una nuova Fiat Panda, cinque posti, fondamentale per i servizi della Pubblica Assistenza di Poggibonsi con i costi garantiti per i prossimi quattro anni, viaggerà grazie al Progetto "Muoversi & non solo" dell’azienda Eventi Sociali srl di Arezzo. La cerimonia di consegna del veicolo ieri mattina presso la sede dell’associazione in via Dante, 39. Il progetto si è concretizzato in breve tempo grazie al prezioso sostegno di aziende del circondario attraverso sponsorizzazioni etiche. Accanto agli imprenditori che hanno aderito alla campagna, la presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi Manuela Becattelli, il segretario generale Fabrizio Fabiani, i consiglieri e i volontari, e per il Comune la sindaca Susanna Cenni, l’assessore alla Cura e Partecipazione, Filippo Giomini, con i responsabili del progetto Daniele Serpi e Laura Sbrighi di Eventi Sociali srl. La Pubblica Assistenza nel 2024 ha svolto oltre 5mila 300 servizi e ha percorso con i suoi automezzi più di 300mila chilometri tra dimissioni, trasferimenti con le ambulanze in vari ospedali e servizi sociali e sanitari dedicati alle persone più fragili del territorio, coprendo richieste di più centri della Valdelsa. "La Pubblica Assistenza di Poggibonsi – dichiara la presidente Manuela Becattelli - ogni giorno garantisce oltre 20 servizi quotidiani alle famiglie del territorio, accompagnando più di 40 persone, in particolare i più fragili e vulnerabili che molto spesso chiamano noi per tanti motivi, tra cui la difficoltà ad essere accompagnati dai familiari ad esempio per motivi legati al lavoro, in particolare alcuni anziani soli che devono essere accompagnati anche a fare una semplice spesa alimentare e per l’acquisto dei medicinali. Ringrazio le persone e le aziende che hanno ascoltato la nostra richiesta e coloro chr ci hanno aiutato attraverso l’adesione per garantire e aumentare questi servizi a vantaggio della comunità. Un altro aspetto importante? Questo mezzo, per ragioni di cilindrata, può essere guidato anche da neopatentati". Attualmente tra i veicoli del parco auto, la Fiat Panda è una soluzione essenziale per i giovani del servizio civile e per molti volontari che ogni giorno svolgono tanti servizi, in costante aumento verso la Val d’Elsa e negli ospedali della provincia di Siena e della Toscana.