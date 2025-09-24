Protocollo equino, decisi i contributi. Ai cavalli di 5 anni andranno 420 euro

Il Comune non ritocca i premi per i cavalli del Protocollo equino che hanno effettuato regolarmente il percorso di addestramento nel 2025. La giunta, infatti, nella riunione di ieri, ha deliberato la cifra stanziata per poter erogare i contributi ai mezzosangue di 5 e 4 anni. I proprietari dei primi riceveranno 420 euro, gli altri 200. Contributo identico a quello del 2024. Non si sa ancora chi ha diritto, dovrebbe essere fatto un atto apposito con il dettaglio nei prossimi giorni. Non c’è da stupirsi se conterrà anche mezzosangue che hanno avuto la ’giustificazione’. Stando alle cifre, nel 2023 erano stati in 76 ad essere premiati perché diligenti nel rispetto delle regole, nel 2024 salirono a 98 per cui la cifra complessivamente stanziata fu di 35.880 contro i 28.170 di due anni fa.

Restando in tema, da segnalare il 29 settembre alle 19 l’assemblea dell’Associazione proprietari allenatori e allevatori di cavalli da Palio che devono confrontarsi su vari punti all’ordine del giorno. A partire dalla nomina della commissione elettorale per il rinnovo del presidente e del consiglio direttivo 2026-2027, la cena degli auguri più alcune riflessioni sul protocollo equino e il cavallo atleta.

La.Valde.