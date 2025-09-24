Elezioni, poker di nomi a 5 Stelle: "Ridare voce a Siena in Regione"

"Vogliamo portare dei risultati per Siena e la provincia grazie all’accordo firmato con il presidente Giani, che trasforma il lavoro di dieci anni all’opposizione in Consiglio regionale in azione di governo". Così Irene Galletti, consigliera regionale e coordinatrice toscana del Movimento 5 Stelle ha aperto ufficialmente la campagna elettorale nella circoscrizione di Siena, dove corrono la coordinatrice provinciale Bonella Martinozzi, il valdelsano Lorenzo Bellucci, il docente senese Guglielmo Pianigiani e Ilaria Gabrielli. Quattro nomi, quattro candidati e quattro esperienze pronte a mettersi al servizio della comunità "per far sentire la voce del territorio in un Consiglio regionale spesso lontano, distante".

Martinozzi ha spiegato: "La nostra provincia è fatta di tanti piccoli territori, che è difficile riunire per la varietà di temi. Nella bassa Valdichiana vorrei portare avanti il problema dell’Alta velocità con più mezzi alle stazioni di Arezzo e Chiusi-Chianciano perché l’area è vasta e tante persone necessitano di servizi di trasporto. Inoltre la sanità: bisogna ridurre le liste d’attesa alle Scotte".

Concorde Bellucci, nato a Poggibonsi e laureato in Mediazione linguistica a Siena: "Opero nel settore turistico e parlando con gli stranieri che vengono qui mi rendo conto dell’unicità del nostro territorio in termini di naturalistici e di eccellenze agroalimentari. Ritengo quindi – le sue parole – che la Regione debba riportare l’attenzione sulle aree periferiche e le piccole aziende familiari e locali, che creano il tessuto di un sistema economico resiliente. Vogliamo un modello di sviluppo che non lasci indietor nessuno". E poi sulla sanità: "Siamo contrari alle maxi Asl e a favore dei presìdi sanitari territoriali".

L’insegnante Guglielmo Pianigiani, "pendolare dal 1991", ha criticato l’isolamento che affligge Siena e la sua provincia: "Per molti anni la nostra realtà, in quanto isola felice, ha coltivato l’isolamento perché poteva permetterselo. Oggi invece le cose sono cambiate e deve rimboccarsi le maniche per uscire da una situazione che la penalizza". Quindi un passaggio sul progetto di aeroporto ad Ampugnano: "Meglio non disperdere risorse utili e creare infrastrutture su ferro e gomma per gli abitanti del territorio, che faticano a raggiungere ogni giorno il luogo di lavoro".

Da insegnante, Pianigiani intende battersi anche per "garantire accoglienza e sostegno agli studenti universitari anche dal punto di vista del costo degli affitti": "Sento molte lamentele sul caro-vita da parte di questi ragazzi, che sono costretti a lavorare per potersi mantenere fuori casa – ha rimarcato –. E’ quindi necessario un sostegno concreto al diritto allo studio".

Tra un messaggio di vincinanza di Martinozzi ai lavoratori dello stabilimento Beko di Siena e una sferzata alle politiche del Governo Meloni che taglia la sanità pubblica, Galletti ha annunciato ufficialmente: "Questo è il primo passaggio nella ricostruzione di un gruppo territoriale dei 5Stelle". E sugli ex grillini ora candidati con Avs: "In bocca al lupo e buona vita".