I sindaci di Siena, Arezzo e Grosseto: "Cpr in Toscana, raccolto il nostro appello"

"Il governo ha raccolto l’appello dei sindaci per la tutela della sicurezza dei cittadini nelle città. La decisione di realizzare un Cpr dedicato agli immigrati irregolari, che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti per stupri e spaccio è un’ipotesi che ci soddisfa. Un modo semplice, ma immediato, per risolvere alcuni dei tanti problemi di criminalità che sta vivendo la nostra città". Così in una nota congiunta i sindaci di Siena, Arezzo e Grosseto Nicoletta Fabio, Alessandro Ghinelli e Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che continuano: "La soluzione di realizzare dei centri per chi commette reati come lo spaccio e la violenza sessuale, ci auguriamo venga messa in atto al più presto. Grazie al ministro Piantedosi e al governo Meloni che si sono mossi celermente per abbattere la criminalità nelle nostre città".

E sul progetto di creare dei Cpr in Toscana interviene anche il parlamentare senese di FdI, Francesco Michelotti: "La proposta dell’onorevole Donzelli è la naturale conseguenza del lavoro che stiamo facendo e del programma che Fratelli d’Italia vuole porre in essere: ‘melonizzare’ la Toscana". E ancora: "I decreti sicurezza, i tanti provvedimenti fatti per sostenere le forze dell’ordine e per dar loro strumenti a garanzia di legalità e sicurezza, devono culminare in una scelta, che è quella fisiologica, di avere, nella nostra regione, due Cpr: uno per i clandestini, l’altro per gli spacciatori. Si tratta di un modo efficace per assicurare un risultato concreto alle politiche del governo Meloni in tema di legalità e sicurezza e il fatto che la Regione Toscana – sottolinea Michelotti – in questi anni abbia fatto ostruzionismo è gravissimo e i risultati, purtroppo, sul territorio, sono tangibili. Emiliano Fossi si è già posto in modo contrario. La verità è che il Pd è contrario a una proposta pensata per proteggere i cittadini da criminalità e degrado". E infine: "Con FdI vengono garantite legalità e sicurezza anche in Toscana, quindi la proposta di Donzelli non solo è un nostro cavallo di battaglia, ma sarà il primo punto che realizzeremo quando avremo vinto nella regione".