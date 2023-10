Protezione civile. Via al rinnovo del protocollo d’intesa

1Comune di Siena al lavoro per il rinnovo del protocollo sulla protezione civile con il volontariato, strumento per le azioni di previsione e prevenzione sul territorio. Il lavoro sul rinnovo è stato avviato dall’assessore Barbara Magi che ha incontrato per un primo incontro conoscitivo il Coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato con sede legale nel Comune di Siena. Presente il responsabile dell’ufficio di protezione Paolo Ceccotti.