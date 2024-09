Protezione civile in campo. Fine settimana di impegno per oltre cento volontari

Un fine settimana, ieri e oggi, di riflessione e di impegno sul campo per oltre cento volontari delle associazioni di protezione civile attive a Poggibonsi. Prima la partecipazione al convegno al Politeama, presenti l’assessora regionale Monia Monni e la sindaca Susanna Cenni. Poi, da parte degli stessi addetti, l’allestimento di un campo base in piazza Enrico Berlinguer in vista dell’esercitazione, con la simulazione di un terremoto, che ha avuto per teatro ieri sera piazza Mazzini all’altezza del parcheggio coperto con la collaborazione anche dell’associazione dei Rioni. Cenni, oltre a tenere il suo intervento davanti a una platea multicromatica composta dalle équipe della Misericordia di Poggibonsi e di Staggia Senese, della Pubblica assistenza, di Vab Valdelsa e Anpana (con accanto gruppi di studenti e docenti del Roncalli), ha risposto alle domande dei cronisti in materia di tutela dei territori e di sicurezza della comunità. Ovvero il motivo conduttore della giornata dal titolo "Benvenuti in protezione civile", organizzato dalla Polizia municipale che ha nell’ ispettore Giulio Riccucci il responsabile del settore di intervento in presenza di calamità. Ma Poggibonsi è pronta ad affrontare con le sue odierne forze le eventuali emergenze? "Abbiamo un nuovo Piano, una sede per la centrale operativa e possiamo contare su un gruppo di persone preparate e sul contributo fondamentale delle associazioni – ha risposto la sindaca – e allo stesso tempo assistiamo però a una sempre maggior frequenza di eventi estremi, come di recente in Valdicecina, area che in precedenza non aveva conosciuto situazioni drammatiche. Dati che impongono una riflessione ulteriore, che ho sollecitato anche in qualità di presidente Anci Toscana, per individuare risorse utili per far crescere ancora l’intero sistema". L’assessora Monni, dal canto suo, ha aggiunto: "I cittadini sono una parte del sistema di protezione civile, così li definisce il Codice, e questo vuol dire che devono essere adeguatamente informati per capire quali sono i rischi a cui sono esposti e quali sono i giusti comportamenti da adottare nel caso in cui quei rischi si dovessero manifestare". Al Politeama, rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza, il responsabile della Protezione civile provinciale Ezio Sabatini, il presidente della Consulta del Volontariato della provincia di Siena Mattia Bongini.

Paolo Bartalini