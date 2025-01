Progetto Insieme. Fondi per famiglie e disabilità

La Società della Salute Senese ha emesso un avviso pubblico - con scadenza 12 febbraio - rivolto ad operatori economici, gestori di RSA e professionisti sanitari al fine di costituire degli elenchi di soggetti, accreditati e qualificati, interessati a erogare prestazioni domiciliari e altri servizi alla persona nell’ambito del progetto ’INSIEME’, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Le prestazioni da erogare riguardano i servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio, percorsi di cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza e servizi di assistenza a minori con disabilità e alle loro famiglie. Gli operatori e i professionisti che hanno i requisiti entreranno a far parte degli elenchi da cui attingeranno i cittadini che hanno diritto ai buoni servizio.

Il progetto INSIEME prevede anche finanziamenti dal Fondo Sociale europeo per ampliare i servizi a favore delle persone con demenza, dei minori con disabilità e delle loro famiglie.

La Sds senese - con direttore Lorenzo Baragatti (foto) –ha emesso due avvisi- denominati Azione 2 e Azione 4 - per il potenziamento dei percorsi di cura e il sostegno familiare. I contributi saranno erogati sotto forma di buoni servizio ai cittadini residenti nella Zona Senese che hanno i requisiti. Azione 2 con ’percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza’ prevede un buono servizio variabile da 3mila a 8mila euro in funzione del grado di bisogno valutato: le prestazioni prevedono la frequenza del Centro Diurno, il ricovero temporaneo in RSA, fisioterapista, psicologo, educatore professionale e operatore socio-sanitario. Per l’Azione 4, ’servizi di assistenza ai minori con disabilità’, il buono servizio va da 2mila a 8mila euro, sempre in funzione del grado di bisogno valutato.