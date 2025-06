Progetti di crescita e di confronto

Uno spazio di confronto e di partecipazione che vede protagonisti i giovani del territorio senese, in grado di generare azioni incisive. Un sogno? Forse, ma realizzato da Fondazione Mps con il Consiglio dei giovani. "La Fondazione ha prima creato un focus group coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni studentesche. Era un punto di partenza limitato ma non c’erano gruppi civici rappresentativi dei giovani a Siena – racconta la collaboratrice di Fondazione Mps Mira Manini Tiwari –. Hanno chiesto agli studenti di raccontare la loro esperienza di vita a Siena e cosa avrebbero voluto migliorare". I ragazzi, fra i 16 e i 30 anni di età, si sono dimostrati da subito disponibili e, per un anno intero, si sono incontrati una volta al mese per discutere dei problemi e delle possibili soluzioni. "Da queste discussioni è emerso il desiderio di lavorare su quattro macro aree: crescita personale, crescita professionale, accessibilità e mobilità – spiega Tiwari –. Le commissioni si sono poi messe a progettare iniziative concrete da realizzare con 10mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Mps. A inizio autunno dell’anno scorso si è tenuto il primo bando del Consiglio dei giovani, oggi è composto da 16 membri, di cui la metà scelti fra chi aveva partecipato al focus group iniziale. Altri progetti potranno essere avviati nel 2025". I primi due progetti realizzati sono stati la riqualificazione del giardino di Fieravecchia e la creazione di uno spazio comune per i giovani. "Vengo dal mondo della politica educativa. Quando è nato il progetto, cercavano una figura che avesse esperienza con i giovani, che conoscesse il contesto cittadino, ma fosse anche capace di guardarlo con un occhio ’esterno’ – racconta Tiwari –. L’obiettivo è che chi esce dal Consiglio sia cresciuto come individuo e possa portare questa esperienza in altri contesti".

E.R.