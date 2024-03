Professionisti delle Scotte in Kenya. Equipe di pediatria e neonatologia in missione in due ospedali

I professionisti delle Scotte tornano in Africa, in Kenya. Si sono appena conclusi 15 giorni di formazione del personale sanitario in ambito neonatale, al Ruaraka Uhai Neema Hospital di Nairobi e al North Kinangop Catholic Hospital a nord est di Nairobi.

La cooperazione internazionale dell’AouSenese prosegue quindi con le attività di formazione, in adesione al progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in Kenya, Uganda, Tanzania. L’Aou Senese era già stata coinvolta nel 2021 per una prima missione con studio di fattibilità.

La missione si è svolta dal 2 al 16 marzo, la formazione si è incentrata principalmente sull’Essential newborn care e sulla Kangaroo mother care, con la formazione di 118 professionisti tra medici, infermieri, ostetriche e clinical officer, guidata dal dottor Stefano Zani, neonatologo e referente operativo della cooperazione internazionale dell’Aou Senese, e dalla dottoressa Barbara Tomasini, direttrice della Terapia intensiva neonatale, coadiuvati dai medici specializzandi in pediatria Mattia Zorn e Margherita Maria Rossi.

"Nella valutazione delle buone pratiche in ambito neonatale – spiega il dottor Stefano Zani - è stato riscontrato un netto miglioramento dei dati intraospedalieri delle due strutture e, durante la missione, è stato stilato un programma di implementazione in ambito neonatale, con una programmazione temporale per il miglioramento della qualità delle cure e una verifica semestrale e annuale della progressione delle attività. Proseguono dunque i nostri progetti, con una collaborazione iniziata nel 2005 con il North Kinangop Catholic Hospital e, nel 2012, con il Ruaraka Uhai Neema Hospital".

Durante le due settimane è stata anche intrapresa una missione esplorativa per valutare una collaborazione tra la Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso, e uno dei due ospedali kenyoti coinvolti nella formazione. I progetti di cooperazione internazionale proseguiranno ad aprile, al North Kinangop Catholic Hospital, con una formazione in ambito anestesiologico per la gestione di emergenze e urgenze, grazie alla partecipazione del dottor Salvatore Quarta dell’Anestesia e rianimazione perioperatoria e generale e della specializzanda Chiara Minelli.