Problemi della nutrizione, fra influencer e social

Dopo un’ interessante intervista a Martino De Leo, che si occupa e lavora nei social network, insieme al suo gruppo "Cudera", abbiamo potuto appurare che i disturbi alimentari sono caratterizzati da un cambiamento dell’alimentazione e da un’ eccessiva preoccupazione per il proprio peso. Sappiamo che spesso tali disturbi, o DCA, come vengono altrimenti definiti, consistono nella difficoltà ad accettare il proprio aspetto esteriore.

Chi ne soffre, tende a vedere il proprio corpo in maniera differente da come si presenta e ciò rende il soggetto fragile e debole da un punto di vista psicologico. Queste persone sviluppano atteggiamenti anomali nei confronti del cibo, che portano profondi cambiamenti nel corpo. Spesso però non sono nemmeno esistenti, perché creati da intelligenza artificiale. Vedendo questo le persone tendono a sentirsi meno belle rispetto alle altre, causando danni al proprio fisico seguendo diete pesanti. Questi problemi si sono diffusi maggiormente attraverso i social network, specialmente nella fascia di età adolescenziale, dove si mostrano volti e fisici perfetti, a cui vorrebbero assomigliare. Un altro problema, sono gli influencer, che danno consigli per avere un fisico migliore, molto spesso queste persone però, non sono nè esperti nè medici e quindi fanno fare diete sbagliate o inadatte alle persone che li seguono, causando ulteriori e gravi danni alla loro salute.