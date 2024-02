Pro Loco, un Carnevale per Marco Polo

Ha trovato nuovo slancio l’organizzazione del Carnevale castiglionese, sotto la regìa e grazie alla disponibilità dei grandi locali dell’Associazione Pro Loco, dove da giorni volontarie e volontari sono all’opera per realizzare quanto necessario alla sfilata in maschera. Tema di questa edizione: i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, il mercante, scrittore, ambasciatore della Serenissima Repubblica veneziana giunto fino alle Indie. Intorno al suo personaggio e alle sue imprese, con un pizzico di ironica irriverenza sono stati pensati vari personaggi e non mancherebbero neppure ricostruzioni della nave utilizzata e del campanile di San Marco.

Il condizionale è però d’obbligo: l’intenzione è quella di ’uscire’ con la sfilata alle 15,30 ma la decisione finale sull’eventuale rinvio a domenica prossima (stante l’incognita meteo), sarà presa solo nella tarda mattinata di oggi. Altrimenti il programma prevede la sfilata per le vie del paese con la partecipazione della banda musicale ’La Castigliana’ con gli occhi a mandorla, la lettura del Testamento di Carnevale e infine crogetti per tutti.

Dan. Pal.