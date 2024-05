Priorità stadio Lotti: "Serve ristrutturare"

"Un completo progetto di revisione della superficie dello stadio comunale in viale Marconi". Il capitolo degli impianti sportivi di Poggibonsi al centro dell’attenzione delle forze politiche nella campagna elettorale per le amministrative di giugno. Rifondazione comunista ritiene necessari "finanziamenti adeguati alla riqualificazione delle strutture, perché purtroppo le precedenti amministrazioni non hanno dedicato una sufficiente attenzione a questo argomento". E’ quanto sostiene Lorenzo Coccheri, candidato al Consiglio comunale nella lista che sostiene Loriano Checcucci nella corsa a primo cittadino.

"Ho compiuto un sopralluogo volontario allo stadio – spiega Coccheri – e ho riscontrato evidenti criticità strutturali: bagni delle gradinate in cattive condizioni, scarichi non funzionanti, infiltrazioni anche negli spogliatoi. Tutto ciò non rappresenta un bel biglietto da visita".

Qual è allora la proposta? "Lo stadio Stefano Lotti possiede un bellissimo parco pubblico – afferma Coccheri – e per questo dobbiamo lavorare affinché sia frequentato e vissuto da tutti i poggibonsesi e non solo. Esempi? Aree giochi per bambini, spazi per il picnic anche al servizio del bar dello stadio e l’installazione di attrezzature da adibire a sport urbano. Gli impianti sportivi sono luoghi di aggregazione, salute e sicurezza per i frequentatori di tutte le età. Per questo meritano di essere ammodernati, contando anche sulla fondamentale manutenzione". Altro aspetto, la logistica: "Servono campi sussidiari sintetici e nuovi locali spogliatoio – aggiunge Coccheri, in conclusione – anche per permetterne l’utilizzo alla società Poggibonsi Women, che nella prossima stagione avrà nel proprio organico un numero maggiore di squadre".

Paolo Bartalini