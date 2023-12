Priore, la Tartuca punta su Simone Ciotti già onorando vittorioso

Si vota nella Contrada della Tartuca. Sono state indette le elezioni per il rinnovo del seggio direttivo della contrada e del consiglio direttivo della società Castelsenio per il biennio 2024-2025. Le votazioni avranno luogo presso il Museo della Contrada in Via Tommaso Pendola venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Gennaio con il seguente orario: venerdì dalle 17 alle 20, sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, domenica dalle 10.30 alle 12.30. Il nome portato per raccogliere il testimone del priore Antonio Carapelli è quello di Simone Ciotti (nella foto) che già era stato onorando dal 2010 (vittorioso per il Palio dell’Assunta) al 2015