Primo soccorso e giovani La pattuglia anti-infarto nelle notti della movida "Vigiliamo sui ragazzi"

Sicurezza, sinergia, vita: sono queste le parole chiave del progetto ‘Per i giovani nel cuore della città’, figlio della collaborazione tra Siena Cuore odv e Volpe. Se la morte cardiaca improvvisa è responsabile di circa 50mila decessi all’anno e colpisce sempre più persone tra i 20 e i 40 anni, per diabete, obesità, ipertensione e fumo, l’istituto di vigilanza ha dotato di dispositivi Dae, due delle proprie auto, mentre l’associazione si è incaricata di formare il personale incaricato all’uso del defibrillatore.

Le pattuglie, all’opera dalle 20 alle 6 del mattino, quindi in un arco temporale in cui a vivere la città sono principalmente i giovani, copriranno il centro storico e l’immediata periferia, nella zona nord e in parte quella est. L’iniziativa è patrocinata dal Comune. "Il progetto sviluppa l’intelligente idea di mettere a disposizione della città qualcosa che già c’è – spiega l’assessore alla mobilità Andrea Corsi –, ma in maniera ancora più efficiente: ovvero la possibilità di avere un defibrillatore a disposizione della comunità, con particolare attenzione ai giovani, anche nelle ore notturne. L’iniziativa rende più concreta la filosofia di prossimità che vede l’agente vicino al cittadino".

"E’ con iniziative come questa che possiamo fare la differenza – aggiunge l’assessore alle politiche giovanili Clio Biondi Santi –, perché stiamo parlando della vita delle persone. Abbiamo deciso di sostenere il progetto anche per sensibilizzare i giovani e le famiglie, per estendere il sapere e la conoscenza". ‘Per i giovani nel cuore della città’ verrà infatti lanciato con un evento in programma sabato 8 aprile dalle 14,30 alle 17: in piazza del Campo si svolgeranno dimostrazioni sulle manovre di intervento, ma anche momenti di intrattenimento per i più piccoli, con lo scopo di avere un territorio sempre più ‘cardio-protetto’. "L’idea prende spunto dal progetto ‘Vita Piacenza’ – dice Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore –, dove l’istituto di vigilanza locale ha implementato la presenza di defibrillatori a disposizione dei cittadini. La nostra Volpe ha accettato subito con entusiasmo e ci ha fatto piacere vedere con quanta voglia i ragazzi abbiano svolto la formazione, nella consapevolezza di potersi rendere utili, pur nella speranza che ciò non accada mai".

"Quando tra le parti c’è sinergia viene sempre fuori qualcosa di bello – le parole di Giuseppe Catania, presidente dell’istituto di vigilanza Volpe –: siamo orgogliosi di poter offrire il nostro operato alla comunità. Il defibrillatore sarà controllato all’inizio e alla fine di ogni servizio, la formazione sarà continua e la speranza è che in futuro possano essere dotate di dispositivi anche altre auto. I ragazzi si sono messi a disposizione con spirito di squadra e di sacrificio".

Angela Gorellini