Primo Consiglio per il sindaco Pii. Opposizione verso la presidenza. Potrebbe andare ad Angela Bargi

Si svolgerà oggi la prima seduta del Consiglio comunale di Colle. L’appuntamento è alle 18 nella sala consiliare David Sassoli. Il sindaco Piero Pii giurerà dopo la convalida degli eletti, poi la scelta del presidente e del vice. Gli eletti per la maggioranza dovrebbero essere per ’Su Per Colle’: Alberto Galgani che dovrebbe essere il capogruppo, Pietro Nencini e Francesco Pelliccia, quest’ultimo il più giovane, classe 1997. Per ’Colle Domani’: Patrizia Belli che potrebbe essere la capogruppo, Valentina Ottaviani e Margherita Russo. Per la lista del sindaco: Vito Pavia di Azione potrebbe fare il capogruppo, con Samuela Boldrini e Nico Ferrandi di Italia Viva e a completare Roberto Bilenchi in quota civica. In opposizione per ‘Colle per Vannetti sindaco’ Domenico Ponticelli, per il Pd Riccardo Vannetti che sarà capogruppo, insieme a Enrico Galardi e Francesco Cavalieri. ‘Angela Bargi Sindaco’ avrà in aula Michele Cortazzo e Angela Bargi. Molti i rumors per la carica da presidente, che dovrebbe andare all’opposizione, così come accade nel 2014. La scelta dovrebbe ricadere proprio su Bargi. Il vice potrebbe essere Nencini o Bilenchi. Una novità sarà quella dei consiglieri con delega, ovvero, coloro che si occuperanno di specifiche tematiche per l’amministrazione comunale. Si parla già di una delega alla sostenibilità, ai musei e alla memoria storica. Rispetto al precedente consiglio si riducono i gruppi da 9 a 6 e anche la componente femminile da 7 a 5. Ritornano in consiglio Nencini (solo in riferimento agli ultimi consigli del 2024), Nico Ferrandi e Samuela Boldrini (prima Pd poi Iv), Galardi (ex presidente del consiglio comunale), Cavalieri (ex Su Per Colle) e Bargi. Galgani ritorna in nuova veste: era stato assessore in giunta Canocchi. Bargi e Nencini sono stati consiglieri di maggioranza dal 2014 al 2019.

