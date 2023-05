Primi colloqui per Ferretti Faccia a faccia con tutti Ma non con Castagnini

Ieri mattina ha incontrato Roberto Bozzi, candidato di Siena in Azione, nel pomeriggio la delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata da Elena Boldrini. Oggi toccherà a Fabio Pacciani del Polo Civico Siena, Alessandro Bisogni di Siena popolare, Emanuele Montomoli con la sua lista civica. E Massimo Castagnini? "No, con lui non mi sono sentita", risponde Anna Ferretti. E contatti ufficiali non ce ne saranno, al di là dei dialoghi sotterranei di cui come sempre si dice tutto e niente. Restiamo intanto all’ufficialità, allora, e ai colloqui di fatto alla luce del sole anche perché tenuti nel comitato elettorale di via Calzoleria. "Sono e saranno confronti su programmi e possibili punti comuni. Escludiamo senza alcun dubbio apparentamenti, vedremo se ci sarà spazio per altro", dice Ferretti.

Altro significa, nel caso, indicazioni di voto da parte di alcune forze. Non lo farà di certo Pacciani per il Polo Civico: "Abbiamo ricevuto il loro documento e ci stiamo già lavorando, appena pronta la risposta la invieremo", dice la candidata del centrosinistra. Già in ponte incontri con il mondo dell’imprenditoria e con i sindacati, così come quello dell’associazionismo e gruppi di cittadini.

Verrà Elly Schlein, come sembrava trasparire già lunedì sera dalle parole della segretaria nazionale Pd? "Aspettiamo le conferme ufficiali", dice Ferretti, ma il ritorno a Siena come a Pisa è pressoché sicuro. Intanto andrà avanti la campagna elettorale. Con una domanda: cosa comunicherà di diverso Ferretti rispetto a quanto già fatto in campagna elettorale? "Ci impegneremo a far conoscere ai cittadini cosa vuol dire votare per me e cosa per Nicoletta Fabio, dove sono le differenze e dove sarebbero, nel governo della città, su equità, giustizia sociale, rispetto per l’altro, scuola e sanità pubblica". Ma vi siete mai sentite dopo il voto, magari per un reciproco augurio? "Non ho il suo numero, penso lei non abbia il mio".

Orlando Pacchiani