Primarie Pd, è il giorno della doppia sfida

Dopo il primo passaggio con gli iscritti, è il giorno dell’elezione dei segretari nazionale e regionale del Partito democratico. Un centinaio i seggi aperti in tutta la provincia, in una giornata che si preannuncia complicata per le condizioni meteo. Ma a essere complicata è soprattutto la situazione di un partito che esce da cinque estenuanti mesi pre congressuali, dopo la sconfitta del 25 settembre, è che oggi si trova al bivio tra gli slanci moderati di Bonaccini e l’opzione a sinistra di Elly Schlein, confronto che in chiave locale si riflette nel dualismo Valentina Mercanti-Emiliano Fossi. Conterà chi vincerà, certo, ma conterà anche capire quale sia ancora la capacità di mobilitazione per la scelta di un leader di partito. I numeri di dieci anni fa non sono chiaramente replicabili: per il Renzi I nel 2013 votarono 37221 senesi, di cui 5800 nel capoluogo. E per il bis nel 2017 i numeri scesero a 19745 e circa tremila.

L’ultima volta, nel 2019 con l’elezione di Zingaretti, furono espressi 14137 voti in provincia e 2454 a Siena. Qui, peraltro, gli elettori Pd sono chiamati al voto per la terza volta in un ristretto arco di tempo: per le primarie interne del partito, poi per quella che hanno indicato Anna Ferretti come candidata sindaco (circa 1500 i voti espressi), ora per scegliere i vertici del partito. A varie riprese, gli esponenti di vertici del partito si sono posizionati sulle due candidature. Il comitato per Bonaccini (sostenuto anche dal governatore Eugenio Giani) è guidato da Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia, affiancato tra gli altri dal senatore Silvio Franceschelli, da molti primi cittadini della provincia. Con Schlein, il vicesindaco di Poggibonsi Nicola Berti ha coordinato il comitato, il segretario provinciale Andrea Valenti e il suo ex sfidante Pippo Lambardi, l’assessore regionale Simone Bezzini, l’ex deputata Susanna Cenni, il capogruppo in Comune a Siena Alessandro Masi, il presidente della Provincia e sindaco di Poggibonsi David Bussagli. In provincia di Siena la mozione Schlein ha prevalso nella consultazione tra gli iscritti. Questa sera si sapranno i risultati e quale indirizzo prenderà la politica del Pd nelle prossime settimane. Difficile che ci possano essere ancora margini per influire sulle alleanze verso le elezioni amministrative senesi, anche perché i tempi ormai sono ristrettissimi. Ma in ogni caso i riflessi si faranno sentire anche sui territori.

O.P.