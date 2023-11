Primarie a Casole: c’è chi dice no. Il sindaco Pieragnoli corre da solo

Pieragnoli si candida nuovamente a sindaco di Casole. Le voci che si aggiravano sul mal di pancia del sindaco di Casole sulla scelta di aprire un confronto attraverso le primarie della lista civica Pensare Comune sono vere. Arriva, infatti, la notizia che Andrea Pieragnoli, attuale sindaco si candiderà presumibilmente con una sua forza, senza passare dalle primarie della lista civica, che ad oggi ancora lo sostiene come sindaco. È, quindi, prevedibile, ma non certa una sfida tra il candidato a sindaco di Pensare Comune che uscirà dalle primarie e l’attuale sindaco, per il quale ancora non si ha conoscenza da quale lista, gruppo o partito sarà appoggiato. Sul versante dei partiti tradizionali ancora tutto tace, almeno ufficialmente. "Sono passati diversi giorni dalla richiesta dell’associazione Pensare Comune di indire le primarie per le prossime elezioni comunali– afferma in una nota firmata ‘Andrea Pieragnoli Sindaco di Casole d’Elsa’ – una richiesta che ha colto di sorpresa sia il sottoscritto che molti membri della maggioranza. Si tratta infatti di una sfiducia, non tanto velata, al sottoscritto, anche se le motivazioni ufficiali rimangono ignote. Ho riflettuto molto, chiedendomi se fosse opportuno fare anche un passo indietro. La stima e la forte vicinanza che mi è stata espressa in questi giorni dai miei concittadini mi ha spinto a fare una scelta. Motivo per cui posso dire non solo che non prenderò parte a queste ‘strane’ primarie, ma che confermo la mia candidatura a sindaco per Casole nel 2024". Si apre, così, inevitabilmente una crepa sia politica che istituzionale in quel di Casole. "Ci sono troppe cose che non tornano rispetto ai movimenti politici visti in paese – continua Pieragnoli – Il primo fatto è che non sono state sollevate critiche sull’operato dell’amministrazione comunale, né sulla coerenza del mandato elettorale". "Faccio appello ai cittadini di Casole e a tutti coloro che amano i paesi del nostro comune di aiutarci, perché questo territorio possa sempre più essere la casa di tutti ed esprimere al meglio il proprio potenziale – afferma il primo cittadino Sono una persona mite, ma so anche dire dei no. Forse questo è stato il motivo che ha infastidito qualcuno? Ebbene queste scelte le rivendico come corrette e indispensabili". "lo rimango qui, innamorato del nostro territorio che non scambierei con nessun altro, aperto a tutti coloro che vorranno dare una mano – conclude la nota – Lo dico con grande umiltà, ma anche con la massima determinazione, nell’interesse del bene comune".

Lodovico Andreucci