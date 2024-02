"Prima l’Ultramarathon poi le ’Strade Bianche’. Siena vola con lo sport"

"Terre di Siena Ultramarathon prima, Strade Bianche poi: Siena si prepara a due fine settimana di sport e turismo. La città sarà al centro del movimento nazionale e internazionale". Così l’assessore allo sport Lorenzo Loré saluta i prossimi week end a Siena: domani e domenica 25 si terrà la nona edizione della ’Terre di Siena Ultramarathon’, in collaborazione con Uisp Siena, mentre sabato 2 e domenica 3 marzo tornerà ’Strade Bianche’ organizzata da Rcs, con la gara dei professionisti il sabato e la ’Gran Fondo’ la domenica, arrivata alla cifra record di 7mila iscritti. "Migliaia di persone saranno in città in questi giorni – sostiene l’assessore –. Agli atleti si aggiungeranno accompagnatori, addetti ai lavori e famiglie, creando un importante indotto economico per la città. Grazie a eventi collaterali, abbiamo concordato con Rcs Sport di allargare la due giorni di Strade Bianche".