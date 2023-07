"Prima delle multe cambiare i cassonetti Le priorità per una raccolta differenziata"

"L’assessora Barbara Magi ha preso a cuore il problema della raccolta rifiuti. Le proposte sono chiare: multe, sorveglianza, sostituzione dei cassonetti disagevoli entro un tempo però non definito. Bisogna mettere nel giusto ordine di priorità le quattro iniziative elencate", scrive l’ex assessore David Chiti in merito alla gestione dei servizi ambientali da parte del Comune. "Il cittadino che si confronta regolarmente con montagne di sacchi lasciati esternamente al cassonetto dell’indifferenziata con la calotta bloccata, ribalta l’elenco di Magi al lume del buon senso – prosegue Chiti –: l’assessora parlerà con i cittadini, provvederà alla sostituzione dei cassonetti non funzionanti, si occuperà della sorveglianza sul corretto conferimento, giocando anche la carta delle multe. La sequenza più accettabile ritengo sia questa; convinto che partendo dal dialogo occorra, prima di arrivare alle sanzioni, sostituire i cassonetti che presentano problemi". Chiti avanza anche una proposta: "Consentire, sempre utilizzando l’apposita tessera, l’apertura dell’intero coperchio del cassonetto per l’indifferenziata, mediante la barra azionabile con il piede. Si risolvono molti problemi a costi bassi".