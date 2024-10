Prevenzione del tumore alla mammella. Giovedì visite senologiche ed ecografie

Avere cura della propria salute, con semplici controlli, per prevenire il tumore al seno. E’ l’obiettivo dell’iniziativa di prevenzione con visite senologiche gratuite organizzata dalla Senologia dell’AouSenese, diretta dalla dottoressa Federica Fantozzi, per giovedì, nell’ambito della prevenzione del tumore della mammella. "L’iniziativa - spiega la dottoressa Fantozzi - è volta alla sensibilizzazione e prevenzione per le donne prima dei 40 anni, età in cui è consigliabile iniziare a fare la mammografia. È inoltre importante imparare a conoscere il proprio corpo ed eventuali segnali di allarme da non trascurare, imparando in particolare a fare l’autoesame della mammella, per riconoscere eventuali cambiamenti nella morfologia dei tessuti". Si potrà accedere agli ambulatori senologici, al lotto 4 piano -5, dell’ospedale effettuando ecografie mammarie e visite senologiche rivolte alle donne sotto i 40 anni che non abbiano mai eseguito controlli senologici; verrà insegnato come effettuare l’autoesame della mammella e il personale infermieristico sarà a disposizione per informazioni di educazione sanitaria. È possibile prenotare al numero verde della Senologia, 800180992.