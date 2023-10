Prevenzione al seno. Showgirl sul palco

Ottobre è il mese della prevenzione al seno e in Valdichiana, da Bettolle (dove oggi si esibiranno gli sbandieratori con a seguire il pranzo in "rosa") a Chianciano Terme, non mancano le iniziative. Così è anche a Torrita di Siena con un appuntamento oggi al Teatro degli Oscuri dove alle 18.30 è in programma l’incontro-dibattito sul tema della prevenzione. Un evento a cui parteciperà Benedicta Boccoli, attrice, showgirl e regista italiana che presenterà il suo nuovo cortometraggio "Come un fiore" che sarà proiettato. Seguirà una tavola rotonda con la consigliera regionale Elena Rosignoli, le associazioni "Iosempredonna" e "Noi Tutti Grazia" oltre alle donne di "Bettolleinrosa". L’ingreso è gratuito, l’importanza della prevenzione sarà al centro dell’appuntamento domenicale. Intanto la Compagnia Teatro Giovani di Torrita, realtà in prima fila negli eventi teatrali del paese, ha pubblicato il cartellone della nuova stagione teatrale 20232024. La direzione artistica è di Laura Ruocco, sette gli spettacoli in abbonamento e due fuori abbonamento. Si parte sabato 25 novembre con "Il letto ovale" (ore 19 e 21.15), nel cartellone non mancano i nomi noti che saliranno sul palco torritese: da Gene Gnocchi (15 dicembre) a Ottavia Piccolo (11 gennaio), da Emanuela Grimalda (24 febbraio) a Milena Vukotic (20 aprile). Il 10 febbraio il nuovo spettacolo della Compagnia Teatro Giovani "Ogni fiore ha il suo giardino". Venerdì 22 dicembre, fuori abbonamento, il concerto gospel delle Serenity Singers. Il programma completo è su teatrogiovanitorrita.it L.S.