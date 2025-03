Presunto abuso sessuale in un alloggio universitario

Un episodio molto delicato. Avvolto nel massimo riserbo. Potrebbe rientrare fra i reati del Codice rosso, quello che tutela le donne e la violenza di genere in modo più ampio. Sarebbe avvenuto in un alloggio universitario. Qualche tempo fa, non negli ultimi giorni. Comunque sia nel 2025. In tal caso, viste peraltro le regole stringenti introdotte di recente in materia di Codice rosso che devono essere osservate in presenza di presunti abusi sessuali, la giovane potrebbe essere già stata ascoltata. E aver fornito la sua versione di quel giorno.

Una vicenda di cui certo devono essere chiariti i contorni. Su cosa è accaduto davvero nell’alloggio per universitari, quando e in quale circostanza. Non si sa se c’è già un profilo della persona che avrebbe superato il limite, ammesso che davvero l’abbia fatto. Uno studente? Interrogativi a cui è impossibile dare al momento risposte. Dovranno farlo gli investigatori, coordinati dalla procura. Tutelando la giovane, come sempre avviene, quando si ipotizzano comportamenti che possono rientrare nella fattispecie dell’articolo 609 del codice penale.

Come si ricorderà, il rettore dell’Ateneo Roberto Di Pietra aveva inviato, qualche tempo fa, un messaggio a tutta la comunità accademica su ’recenti episodi di violenza di genere’ sui quali era necessario che l’intera comunità si interrogasse. Il riferimento, emerse in seguito, era ad una vicenda che risaliva al 2022, accaduta in una residenza universitaria. E già arrivata davanti al collegio del tribunale presieduto da Fabio Frangini. In questo caso l’accusa di violenza sessuale era legata ad un bacio non voluto. L’istruttoria è già stata chiusa nel gennaio scorso e a marzo ci sarà l’udienza per le conclusioni del pubblico ministero, per l’arringa della difesa e, probabilmente, la sentenza sul caso. Adesso un ’altra vicenda, tutta da chiarire, in un alloggio universitario.

La.Valde.