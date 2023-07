Prestito ’per merito’ Siena Jazz e Intesa in aiuto agli studenti

Siena Jazz trova un metodo per aiutare gli studenti più bisognosi e incentivare le iscrizioni su Siena; contrastando il problema economico ed alleggerendo il peso per le famiglie dei costi degli studi, sigla un accordo con Banca Intesa SanPaolo chiamato prestito ’per merito’. Tutti gli studenti possono accedervi senza limiti, unico requisito per mantenere il prestito è essere in regola con gli esami. La somma può essere usata per pagare università, master o corsi post diploma. Alla conclusione della carriera universitaria, lo studente potrà attendere altri 2 anni prima di iniziare a restituire le somme utilizzate, a interessi bassissimi. Si può usare il finanziamento per coprire le spese sostenute durante gli studi come le tasse, l’affitto, il pc o gli strumenti di studio. In caso di necessità, si potrà sospendere le rate per 3 volte e cambiare la durata del piano in base alle esigenze.