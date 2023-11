Preso il bandito dai carabinieri. Le tracce di Sara

Il presunto rapinatore del bar "La Casetta" di Abbadia è stato fermato nella tarda serata di ieri. L’epilogo della vicenda dopo una ridda di voci. Non è dato sapere alcun particolare di dove sia stato preso e di chi si tratti. Si può dire che le indagini dei carabinieri si sono mosse, grazie ai dettagliati racconti di Sara Mannini, in una precisa direzione. Che ha sortito esiti positivi. Ora iniziano gli interrogatori, i riscontri, il riconoscimento. Dovrebbe trattarsi, secondo le intuizioni della rapinata, di un ragazzo che risiede a Piancastagnaio. Pochi giorni fa era stato al bar ’La Casetta’ dove ha chiesto un cappuccino. Ma ne ha preso solo un sorso. Forse perché per berlo doveva scoprirsi il viso che ha sempre tenuto semi coperto. Ma sarebbe stato riconosciuto sia da Sara che dalla sua nipote.

M.C.