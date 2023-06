Presidente del consiglio e capigruppo Conto alla rovescia per l’insediamento

di Cristina Belvedere

Conto alla rovescia per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale, che si riunirà lunedì alle 9 per la convalida degli eletti alle amministrative di metà maggio con eventuali surrogazioni. All’ordine del giorno c’è anche l’elezione del presidente della massima assise cittadina e del suo vice, per questo sono in corso grandi manovre all’interno della maggioranza. La partita della presidenza del Consiglio comunale si intreccia alla scelta dei capigruppo. Due i nomi al momento sul tavolo della maggioranza di centrodestra: l’ex candidato sindaco civico Fabio Pacciani e Davide Ciacci, già consigliere comunale, eletto nella lista ’Nicoletta Fabio Sindaco’. Pacciani, pur aprendo all’idea di guidare l’assemblea comunale, ha chiarito che la sua disponibilità sarebbe vincolata al fatto di rimanere nelle file della minoranza. Posizione questa che sta sollevando alcuni mal di pancia nella maggioranza che dovrebbe eleggerlo.

L’alternativa sarebbe il giovane Davide Ciacci, eletto nuovamente in Consiglio comunale e per questo l’unico della lista ’Nicoletta Fabio Sindaco’ con un’esperienza amministrativa alle spalle. La scelta di Ciacci si inquadrerebbe nell’ottica di premiare lo schieramento che ha ottenuto un ottimo risultato elettorale, mentre l’opzione Pacciani punterebbe a blindare la maggioranza del nuovo sindaco in termini numerici. Di qui il confronto in atto nel centrodestra sui desiderata dello stesso Pacciani, per nulla graditi all’alleanza di governo.

Intanto oggi è previta una riunione di maggioranza per sciogliere il nodo della presidenza del Consiglio comunale e procedere alla scelta dei capigruppo. Per Fratelli d’Italia pare in pole position il rieletto Bernardo Maggiorelli, per la Lega Orazio Peluso e per Forza Italia Lorenza Bondi. Davide Ciacci, alla luce della sua precedente esperienza amministrativa, se non diventasse presidente del Consiglio comunale, potrebbe guidare i consiglieri di ’Nicoletta Fabio Sindaco’, mentre Franco Bossini resta l’unico eletto per il Movimento Civico Senese.

Partita aperta nel Pd per la guida del gruppo: il più eletto è Alessandro Masi, ma ogni decisione verrà presa in settimana. Per quanto riguarda l’ex candidata sindaco Anna Ferretti, eletta nella lista Pd, dovrebbe fare gruppo con Adriano Tortorelli. Fabio Pacciani si unirà in gruppo con Vanni Griccioli di ’Per Siena’, mentre Monica Casciaro sarà l’unica rappresentante di Siena Sostenibile e Chiara Parri di Sena Civitas. Rinunciando Emanuele Montomoli al posto in aula, sarà Gianluca Marzucchi a rappresentare lo schieramento civico del fondatore di VisMederi. Presente in aula anche l’ex candidato sindaco Massimo Castagnini. Nella giornata di lunedì si terrà anche il giuramento di Nicoletta Fabio, che procederà poi a comunicare ufficialmente la composizione della sua Giunta; seguirà l’elezione della Commissione elettorale comunale. Intanto Siena Ideale, nell’esprimere "apprezzamento per l’incarico conferito Micaela Papi nell’ambito della nuova Giunta", precisa che l’assessore "non è socia" dell’associazione.