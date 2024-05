"Presentata a Abbadia San Salvatore la lista del centrodestra guidata da Ivano Bisconti"

È stata l’ultima a essere varata, è l’ultima a essere presentata ad Abbadia San Salvatore. La lista capeggiata dal candidato sindaco Ivano Bisconti è sostenuta dai cinque simboli dei partiti che sostengono il Governo. Questi i nomi dei dodici candidati consiglieri, che verranno presentati dopo domani mattina, ore 11 piazza XX settembre, in caso di pioggia Cinema Teatro Amiata, sono: Andrea Pinzuti, Sonia Flori, Massimo Bisconti, Bruna Sabatini, Luca Giglioni, Claudia Pantonacci, Carlo Tondi, Sabrina Coppi, Massimiliano Gasperini, Eleonora Bechini, Angela Cencini, Lorenzo Vestri. Una lista, quella che sostiene Ivano Bisconti, che si attesta chiaramente nel centrodestra e che in pochi prevedevano in campo. Una lista, con i loghi dei partiti di Governo, che spazza via tutti i nomi dei ’coordinatori di zona del centro destra’. In occasione della presentazione della lista del centrodestra sono annunciate le presenze di: Alessandro Pallassini, Paolo Salvini, Lorenza Bondi per Forza Italia, Francesco Torselli, Francesco Michelotti, Enrico Tucci per Fratelli d’Italia, Manfredi Potenti (Lega), Matilde Tasselli Tramagli (Udc) Lucio Barani (Nuovo Psi)

Massimo Cherubini