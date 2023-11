"Preoccupati per la gru in vicolo del Pozzo"

"Gli abitanti di vicolo del Pozzo, via dei Fusari e via Franciosa vogliono esternare la loro preoccupazione per i lavori in corso per l’installazione di una gru nel vicolo del Pozzo". La preoccupazione, si legge nella lettera, è dovuta al fatto che "in un passato abbastanza recente il Comune ha negato il permesso di sosta a camion con il cestello per far salire mobili nelle abitazioni o sistemare le gronde,a causa del pericolo che avrebbe comportato il peso degli automezzi. E i Vigili del fuoco, in un’altra occasione, hanno preferito intervenire da via Franciosa pur essendo più complicato".

Una preoccupazione segnalata a chi di dovere perché "via del Pozzo è una piccola strada del 1300, quasi sicuramente fatta sull’arenaria, che presenta notevoli vuoti nel sottosuolo". Da qui i timori per la gru collocata nella strada in forte pendenza.