Premio per ’La Senna festeggiante’. La Chigiana e la Serenata di Vivaldi

Alla Chigiana il prestigioso Premio Aduim, per ‘La Senna Festeggiante’ di Antonio Vivaldi, presentata in conclusione del Chigiana International Festival & Summer Accademy 2022. La serenata di Vivaldi è stata interpretata dalla Chigiana-Mozarteum Baroque Orchestra, diretta da Alfredo Bernardini, e i ruoli solisti sono stati affidati al soprano Zsófia Szabó (Età dell’Oro), al contralto Marta Pacifici (Virtù) e al basso Roland Faust (Senna). Un momento importante per l’Accademia, che chiude nel migliore dei mondi un anno cruciale. Siccome non c’è modo migliore di festeggiare che dare la parola alla musica, domani alle 21 l’accademia affiderà il compito alle voci del Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati, per rivolgere i consueti auguri natalizi ai cittadini senesi, in collaborazione con l’Opera Metropolitana e l’Arcidiocesi.

"La giuria del prestigioso Premio Aduim – afferma con soddisfazione il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani – ha riconosciuto e lodato la sinergia virtuosa tra produzione musicale e ricerca musicologica nell’esecuzione basata sull’edizione critica curata da Alessandro Borin. Questo nuovo successo si inserisce in linea di continuità con la storia dell’Accademia, che dalle sue origini ha contribuito alla riscoperta delle opere di Antonio Vivaldi. È un premio per il grande lavoro di tutto il team che in questi ultimi anni ha dato un notevole impulso alla realizzazione di nuove produzioni, in collaborazione con le principali università in Italia e all’estero, come in questo caso con il Dipartimento di Musica Antica dell’Università Mozarteum di Salisburgo".

L’Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica bandisce annualmente il premio come riconoscimento per la migliore produzione musicale realizzata in Italia o all’estero. Soddisfazione anche per la Micat in Vertice numero 101. "La stagione attuale – conclude Sani – si sta sviluppando nel migliore dei modi, coniugando in modo sinergico la tradizionale stagione concertistica con la programmazione speciale per il centenario, offrendo grandi opportunità come quella di ritrovare per due concerti quello straordinario strumento che è l’organo di Palazzo Chigi Saracini, restaurato grazie alla Fondazione Monte dei Paschi". E in questi giorni anche un’altra notizia importante arriva dal Ministero, che ha prorogato il finanziamento anche per la seconda parte della programmazione speciale per il centenario della Chigiana, che proseguirà fino a primavera.

Riccardo Bruni