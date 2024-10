Premio Giovanna Maniezzo. Sul podio il "Trio Hérmes" allieve dei corsi chigiani

La Chigiana assegna il Premio ‘Giovanna Maniezzo’ 2024 al Trio Hérmes. La giovane formazione composta da Ginevra Bassetti (violino), Francesca Giglio (violoncello) e Marianna Pulsoni (pianoforte), allieve dei corsi chigiani di musica da camera tenuti dai maestri Bruno Giuranna e Clive Greensmith, riceve quindi il riconoscimento legato al talento artistico e all’attitudine per la comunicazione e divulgazione della cultura musicale. Il premio, istituito nel 2019 grazie al generoso contributo del professor Marcello Clarich, presidente dell’Accademia Chigiana dal 2014 al 2018, ricorda la figura di Giovanna Maniezzo. "Il riconoscimento a lei intitolato – spiegano dall’accademia – intende premiare la capacità degli artisti di costruire efficacemente la propria immagine e supportare lo sviluppo della carriera, operando per la diffusione della cultura musicale attraverso un uso brillante e originale dei mezzi di comunicazione". Uno sguardo speciale, infine, il premio lo riserva sempre all’affermazione della figura femminile nell’ambito della professione musicale. Il Trio Hèrmes si è formato sotto la guida del maestro Pierpaolo Maurizzi, del Trio di Parma e del Quartetto di Cremona, frequentando il Conservatorio di Parma, l’Accademia Walter Stauffer e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel 2025 è prevista l’uscita di un cd per l’etichetta Brilliant Classics, e poi debutti importanti in Giappone, Francia, Inghilterra ed America, oltre all’attività in Europa. Le tre giovani artiste hanno ideato un progetto multimediale dedicato alla musica da camera di Robert Schumann, strutturato in più concerti e in varie formazioni cameristiche, che porteranno presto in teatro. Oltre ad aggiudicarsi un premio in denaro, le componenti del Trio Hérmes si esibiranno nella prossima programmazione concertistica dell’Accademia Chigiana a Siena e a Roma. Sono state protagoniste d di ‘Next Generation’ condotta da Guido Barbieri su Rai RadioTre. Il 24 ottobre alle 21 nel Salone di Palazzo Chigi Saracini, si esibirà Carol Di Vito, allieva del corso di alto perfezionamento di Percussioni tenuto da Antonio Caggiano e vincitrice della scorsa edizione del ‘Premio Giovanna Maniezzo 2023’. Ospite d’onore il maestro Roberto Fabbriciani.

Riccardo Bruni