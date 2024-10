Premio Città di Siena. Tutti i nomi dei vincitori: "Grande emozione per gli studenti in gara"

Il Premio Letterario Città di Siena ha celebrato i vincitori della nona edizione del concorso, e si prepara al decennale con un’edizione straordinaria.

La cerimonia si è svolta sabato nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, confermando un legame ormai saldo tra l’istituzione senese e il premio. Nella sezione romanzi inediti vince Andrea Mauri con ‘Poison’, seguito da Cristina Cireddu con ‘La chiave di volta’ e Alessandra Fucilitti ‘Scarpe diem’. Premio speciale della giuria: Alessandro Izzi per ‘Fondi di caffè’. Menzioni d’onore per Alessandro Nervini e Aldo Pili.

Per i romanzi editi vince Michele Mellara con ‘Sociopatici in cerca d’affetto’, secondo posto per Alessandro Marenco con ‘Borgo Case Nuove’ e terzo per Daniele Vriale con ‘A modo mio’. Premio speciale della giuria: Vincenzo Dimilta per ‘In una vita’. Menzione d’onore per Santo Papaleo per ‘U Zu Rafaele’. I vincitori per le poesie inedite sono in ordine Lea Dramis al primo posto, Domenico Fadda e Fabio Lagomarsini. Per le poesie edite primo è Stefano Catena, poi Anna Maria Gargiulo e Giovanna Poma. Nella categoria saggi vince Giulio Napoleone con ‘Secondino’, al secondo posto Gianluca Ciuffardi e Tommaso Perissi con ‘La fine della coscienza?’ e terzo Luigi Ferrara con ‘Narratore e Maestro’. Premio speciale della giuria a Giovanni Mancinone per ‘Mostri’ e a Visto Zita per ‘Scandalo in Eritrea’. Menzione d’onore e Fabio Giordani per ‘Le ansie sociali’ e ‘A nuova vita’. Premio Unesco a Luigi Ruscello per ‘Ostalgia, neoborbonismo e questione meridionale’. Letteratura per bambini, premio alla memoria di Fiorenza Mannucci, a Gabriele Missaglia per ‘Sara e i Mille Mila’. Premio speciale della giuria a Francesca Franceschi ‘Il segreto delle cime infuocate’. Nella sezione teatro vince Rodolfo Andrei per ‘L’Ultimo Ballo’. Gli studenti premiati per i loro componimenti sono Irene Gori con ‘Non è mai troppo tardi’, Giulia Ciomei con ‘La pizza’ e Melissa Dimbroskaya con ‘Tavolo n. 6’, per il biennio. Premio speciale per il teatro a Matteo Ronsichi per ‘Oltre’. Premio speciale favola ad Angelica Cianti per ‘Il cancello magico’. Per il triennio vince invece Silvia Neri con ’22’, seguita da Svetlana Cini con ‘Storia di un’adozione’ e al terzo posto Delia Masi per ‘Impressioni della Tunisia’. Premio speciale favola ad Alice Bucalossi per ‘Gaia’.

"Questa edizione – commenta il direttore del premio, Massimo Granchi – ha emozionato forse più delle altre. La lettura dei brani dei vincitori della categoria studenti delle scuole superiori della provincia di Siena e quelli dei detenuti della Casa di Reclusione Ranza di San Gimignano ha rappresentato un momento toccante per i temi trattati. La qualità delle opere è cresciuta in ogni sezione. La rete del partenariato si è ampliata e rafforzata. Già parliamo della decima edizione che avrà grandi novità".