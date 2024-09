Premio Città di Siena. Sfida finale per 35 scrittori

Torna il Premio Letterario Città di Siena. La cerimonia di premiazione della IX edizione è in programma sabato alle 17 nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi. A caratterizzare il premio quest’anno, un più stretto legame con le scuole del territorio, come dimostra il fatto che alle 9.30 una sessione speciale del premio sarà ospitata dall’Istituto Bandini. Oltre 200 partecipanti da tutta Italia e dall’estero, 8 categorie in concorso, opera edita e inedita, prosa e poesia, 35 finalisti per un’edizione che ha visto inaugurare la categoria opera inedita teatro e opera prima, con un premio al vincitore assoluto di mille euro, e la sezione studenti delle scuole superiori della provincia, biennio e triennio. Un riconoscimento speciale sarà dato ai detenuti di Ranza, che hanno partecipato a un laboratorio di scrittura creativa promosso dal Serd Alta Valdelsa con il Gruppo Scrittori Senesi, per scrivere un racconto breve. Gli altri partner del progetto sono la Sezione UniCoop Firenze-sezione di Siena che ha offerto i premi agli altri vincitori di categoria; la casa editrice Extempora, segreteria organizzativa, e Il Papavero edizioni che offriranno una proposta gratuita di pubblicazione a una o più opera finaliste della categoria inedito romanzo; il Gruppo stampa autonomo che assegnerà un premio speciale dei giornalisti; e il Club per l’Unesco di Siena. L’evento ha ottenuto inoltre il patrocinio del Comune. "È stato un anno intenso – dichiara il direttore artistico, Massimo Granchi – ma siamo molto soddisfatti. Il numero di partecipanti aumenta, la rete del partenariato si amplierà anche in vista del decennale del concorso, che vedrà tra le novità premi alla carriera e una categoria per il fumetto". Sabato alle 17 all’Accademia dei Rozzi dove saranno svelati i nomi dei vincitori.

Riccardo Bruni