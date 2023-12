Premio ’Città di Colle’ a Trovato: "Grande chef e maestro di cucina"

Il prestigioso premio città di Colle insignito dalla Pro Loco quest’anno verrà assegnato allo chef di Arnolfo, pluristellato Gaetano Trovato. "Trovato – afferma la Pro Loco di Colle – oltre ad essere un grande chef è stato ed è ancora un grande maestro di cucina. Ha saputo creare una scuola diffusa che ha generato ristoratori e chef di prim’ordine, alcuni dei quali hanno ricevuto la loro prima stella Michelin e soprattutto ha fatto crescere il livello qualitativo della ristorazione a Colle".

Di recente, infatti, Gaetano Trovato, chef e proprietario di Arnolfo a Colle, è stato confermato come il più titolato in provincia di Siena e ha convalidato la doppia stella Michelin. Inoltre, ha conquistato il più prestigioso degli special awards ad personam, il Mentor chef e ha ottenuto anche il premio Passion dessert 2024. La premiazione ‘Città di Colle’ è prevista per domenica 17 alle 16 al piano nobile del Comune. Colle ha trovato Trovato, questa è una certezza ed è proprio grazie alla sua professionalità che la città riesce a risalire alle cronache più importanti a livello turistico e culinario. Il premio Città di Colle è, quindi, doveroso e, quasi, obbligatorio.

È, quindi, la gentilezza e l’eleganza dello chef, dei suoi piatti e del ristorante che è una delle migliori facce della nostra città, quella capacità di saper mostrare Colle con il suo fascino irriverente, però, mai superbo, di classe e mai commerciale. Fine, mai banale. È per questo che la specifica premiazione in questione potrebbe dare adito a una serie di riflessioni anche su chi siamo, come colligiani e cosa sia, effettivamente, Colle.

Quella città dei grandi da Arnolfo a Campana, passando per Cennino Cennini e ora Gaetano Trovato. Il nome che sarà scritto sui libri di storia accanto a Colle riferendosi agli anni tra ‘900 e primi decenni del 2000. "La prospettiva è continuare a ideare nuovi progetti – ha affermato Trovato a La Nazione –. Un momento da gustare anche una volta all’anno anche per il nostro cliente senese. Per questo continuo a caldeggiare per una serata speciale, vale la pena fare una deviazione a Colle, che è diventata una città abbastanza attraente per l’enogastronomia".