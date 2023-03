Premio Celli Gigli, i ricordi di Francesca Reggiani: "Un ritorno a Siena"

Cresce l’attesa per la cerimonia del Premio televisivo e giornalistico Celli e Gigli che domani si svolgerà al Teatro dei Rozzi a partire dalle 18. Tra gli ospiti premiati c’è Francesca Reggiani, in scena in questi giorni con ‘Gatta morta’, lo spettacolo con il quale sta girando i teatri di tutta Italia, che riunisce pezzi della più classica stand up comedy a brani più riflessivi, sempre con il suo inconfondibile sguardo ironico e il tono dolceamaro della realtà che racconta. Tra le tante intuizioni, Reggiani è stata una delle prime interpreti del ‘personaggio’ Giorgia Meloni, anni prima che diventasse premier. "È sempre stata una donna di grande personalità – racconta l’attrice – che ha fatto un percorso importante nel suo partito. Cosa che nel Pd è avvenuto solo adesso con Elly Schlein. A me interessano questi aspetti, perché cerco lo stile con cui posso rappresentare le cose in scena".

Anche per lei si tratta di un ritorno a Siena, città alla quale è legata per diversi motivi. "Siena è stata una delle mie prime piazze – racconta – quando con Gigi Proietti recitai sul palco dei Rinnovati nel ‘Cyrano de Bergerac’. In seguito, a Siena ho conosciuto anche Cesare Gigli, ai tempi della ’Tv delle ragazze’. Mi ricordo una bella serata". Cesare, figlio di Silvio, al quale è intitolato il premio che per il secondo anno consecutivo si riunisce al premio intitolato invece a Mario Celli. Gli altri premiati sono Drusilla Foer, che riceverà il premio dalle mani del presidente della Toscana, Eugenio Giani; il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, che riceverà il premio da Alessandro Rossi, direttore del settimanale L’Espresso; la giornalista Cristina Manetti, che sarà premiata dal caporedattore della Nazione, Pino Di Blasio.

E poi ancora la giornalista di Sky TG24 Giovanna Pancheri e Il conduttore e autore televisivo Carlo Conti. Ad aprire la serata saranno le Chiarine del Palio, mentre la conduzione sarà affidata a Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini. Tre intermezzi musicali, due con la violoncellista Rebecca Ciogli, allieva dell’Accademia Chigiana, e uno con la cantante Alice Valentini. A introdurre i premiati penserà invece l’attrice Marianella Bargilli.

Riccardo Bruni