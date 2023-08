Premio Casato Prime Donne 2023 a Montalcino: Maria Canabal

Si svolgerà il 16 settembre al Teatro degli "Astrusi" di Montalcino (per gentile concessione del Comune) la cerimonia del Premio "Casato prime donne". Per la civiltà, la cultura e il giornalismo ad Alessandro Regoli e Irene Chiari di Wine News, e Loredana Sottile e Gianluca Atzeni per ’Trebicchieri’ di Gambero Rosso. La Prima Donna 2023 è l’ideatrice e organizzatrice di ’Parabere Forum’, Maria Canabal.

Il progetto di incubatore di giovani talenti riguarda quest’anno Andrea Sacchetti, Luigi Corbini, Martina Bianchi, Beatrice Campagna, Asia Roccazzella e gli studenti dell’agrario ’Bettino Ricasoli’ e del Liceo linguistico ’Lambruschini’ di Montalcino.