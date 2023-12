Premio Alberighi di Narrativa e Poesia. Ecco tutti i riconoscimenti assegnati

Giornata all’insegna dell’arte nella Sala della Suvera dell’Accademia dei Rozzi con la premiazione della 16ª edizione del Premio Alberighi di Narrativa e Poesia e la terza edizione del Concorso di Pittura ’Anni d’argento’. Per la narrativa il primo premio è andato Graziella Faralli per il racconto ’15 Agosto 1960’, seconda Anna Adamanti, terza M. Antonietta Pagnotta. Poesia: prima Mara Bini con ’Magia d’Autunno’, seconda Marta Luciana Giovannoli, terza Anna Ianunzio. Il premio di pittura ha visto la vittoria di Angela Bianchi con ’Forget me not’, seconda Graziella Leo, terza Lorenza Benedetto. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente Anni d’Argento, Marco Fedi, della vice Lorenza Benedetto, di Costanza Bianciardi, che ha letto gli elaborati, di Sesto Segantini, presidente provinciale Ancescao, Daniela losi, presidente Centro Antonio Conti, e dei rappresentanti di Quavio. Negli interventi è stato sottolineato lo spirito di altruismo di ogni associazione di volontariato. E’ stata poi premiata la socia Anni d’Argento Vilna Machetti, 101 anni d’età, che ha presentato un racconto.

Mario Ciofi