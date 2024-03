Premi agli studenti in ricordo del figlio morto

Si è tenuta presso l’I.I.S "Pellegrino Artusi" di Chianciano la diciottesima edizione del "Premio Jacopo Giorgi", dedicato alla memoria del giovane studente montalcinese tragicamente scomparso nel 2001 a soli diciotto anni, in seguito ad un incidente stradale. I genitori dello studente, Fazio e Luana, vollero da subito istituire un premio che mantenesse vivo il ricordo del figlio e che servisse da stimolo e motivazione agli altri studenti della scuola che Jacopo frequentava con profitto e passione. Hanno preso parte alle prove di concorso gli studenti delle classi seconde dell’Istituto. I partecipanti a quella che possiamo chiamare la fase finale del premio, provengono da una selezione interna operata dagli stessi docenti della scuola. Al termine delle prove sono risultati vincitori nella categoria "accoglienza turistica" Shaul David Puglia della classe IIC, nella "sala e vendita" troviamo a pari merito Andrea Giulia Paolini della IIC e Ariele Vigni della IIB. Nella categoria "enogastronomia" è risultato vincitore Cydney Ronido che frequenta la classe IIC. Gli studenti che si sono aggiudicati il premio hanno ricevuto una targa ricordo e l’esenzione dal pagamento del contributo scolastico per il prossimo triennio. Alla cerimonia era presente anche il sindaco della città termale Andrea Marchetti. E’ sempre molto apprezzata l’iniziativa che babbo Fazio e mamma Luana portano avanti nel nome del figlio, un modo splendido per vedere all’opera tanti giovani che con la stessa passione del loro Jacopo si stanno formando e specializzando in un settore (quello alberghiero e dei servizi al turista) fondamentale per l’economia del nostro Paese.

Andrea Falciani