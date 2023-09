"Precari a scuola, 452 cattedre assegnate Più della metà nella scuola secondaria"

Pubblicato il primo bollettino con l’elenco dei docenti destinatari di un incarico a tempo determinato. Ne dà notizia la Flc Cgil. Sono state attribuite 452 cattedre, tra posti interi e spezzoni (cattedre con un orario settimanale ridotto), compresi quelli di sostegno. Di queste 452, 78 sono nella scuola materna ed elementare, 115 sono di sostegno e ben 260 sono posti comuni (non di sostegno) nella scuola secondaria. E’ stata anche la giornata degli incarichi ATA: 149 i posti assegnati di cui 17 al profilo di assistente amministrativo, 7 a quello di assistente tecnico e 125 a quello di collaboratore scolastico. "Sono numeri troppo grandi quelli del precariato scolastico - denuncia la Flc Cgil- che vengono confermati di anno in anno e che ci raccontano di una scuola pubblica statale che, anche nella nostra provincia, affida troppo il proprio funzionamento al lavoro di personale a tempo determinato che ogni anno cambia scuola. Occorre pensare al più presto ad un sistema di reclutamento che dia prospettive di stabilizzazione al personale - conclude il sindacato - per dare stabilità alla scuola e quindi anche a studenti e studentesse".