Pratellesi e l’Ia:: "Come usarla nel giornalismo"

Cosa farà il mondo del giornalismo di fronte alla sfida dell’intelligenza artificiale? E’ questa la domanda cui ha provato a rispondere ieri, in una lezione molto partecipata al complesso universitario del San Niccolò, Marco Pratellesi (foto), docente universitario e giornalista esperto dei rapporti fra intelligenza artificiale e informazione. Dopo aver ripercorso la storia del giornalismo, Pratellesi si è concentrato sui recenti sviluppi, che vedono editori e redazioni alle prese con l’intelligenza artificiale. "Quello verso l’utilizzo dell’Ia è un percorso che non si può evitare, i problemi riguardano piuttosto come usiamo l’intelligenza artificiale e chi ne guida l’utilizzo – ha detto Pratellesi –. Esiste una rilevanza del buon giornalismo. Uno dei motivi per cui in Italia non sappiamo fare innovazione è perché non abbiamo la cultura dei laboratori di ricerca e sviluppo (R&DLab)".

Alla lezione hanno partecipato numerosi studenti e professionisti del settore. L’evento è stato organizzato dal Laboratorio di Giornalismo insieme al Corso di giornalismo dell’industria culturale, tenuti dal professor Maurizio Boldrini, nel dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena. Sul banco anche il declino dell’editoria e dei quotidiani, fenomeno spesso accostato proprio alla nascita del digitale e talvolta anche all’intelligenza artificiale. "E’ inutile dare la colpa della crisi dell’editoria al digitale, il web è nato nel 1991 ma il disastro era maturato prima – ha spiegato Pratellesi –. La generazione dopo il baby boom ha smesso di credere nella politica e anche di comprare il giornale, che fino a quel momento invece era stato una sorta di bandiera di rappresentanza, per chi lo leggeva". Nessuna condanna quindi all’utilizzo dell’Ia e del digitale nell’editoria, come negli altri settori, ma un richiamo all’attenzione e alla consapevolezza, di lettori e giornalisti.

Eleonora Rosi