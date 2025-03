Pramac: il grande investimento. Progetto Metal Fab da 20 milioni

È in fase di completamento il grande investimento di Pramac, si parla, appunto, di circa 20 milioni di euro. È il progetto Metal Fab, un ambizioso sviluppo che prevede l’espansione di circa 12mila metri quadri di produzione, in cui verranno installati macchinari altamente tecnologici destinati alla realizzazione di tutte le parti metalliche per i generatori. La produzione inizierà con il taglio e la piegatura dei fogli di lamiera e proseguirà con attività di saldatura, verniciatura e pre-montaggi delle cofanature. Il progetto prevede l’assunzione di circa 35 persone, sia dirette che indirette, per la gestione della produzione, rafforzando l’organico locale. Pramac ha mantenuto il suo quartier generale a Casole, ponendo particolare attenzione al benessere dei dipendenti. Con nove siti produttivi e 17 filiali dislocate tra Europa, Medio Oriente, Sud America, Asia e Australia, l’azienda continua a crescere a livello internazionale. Un dato significativo è che nel 2021, l’azienda ha erogato un premio di risultato molto generoso ai suoi lavoratori, che è aumentato mediamente del 34% rispetto all’anno precedente, arrivando a 5.150 euro per alcuni dipartimenti aziendali, uno dei più alti in Italia. Il nuovo edificio di Pramac, che sorgerà come sempre a Casole, sarà completato con circa 1.800 metri quadri destinati a spogliatoi e uffici per tutto il personale del nuovo polo. Per la realizzazione dell’edificio sono stati movimentati circa 36mila metri cubi di terra e roccia, equivalenti a circa 2.000 viaggi di camion. Inoltre, sul tetto dell’edificio verrà installato un impianto fotovoltaico, il quale garantirà l’autosufficienza energetica per le attività produttive. L’investimento di 20 milioni di euro è solo una parte del piano di sviluppo dell’azienda, che ha già in programma ulteriori progetti. Infatti, negli ultimi due anni, Pramac ha lavorato per abbassare l’età media del suo personale, con una riduzione dell 10%, puntando sull’integrazione di nuovi talenti. In questo contesto, si inserisce l’ingresso dell’azienda nell’ITS colligiano, con accordi e collaborazioni che mirano alla formazione di professionisti altamente specializzati. Dal 2022, l’azienda ha assunto 53 giovani under 30 e continua a collaborare con gli ITS, mettendo a disposizione strutture, laboratori e aule per la formazione. Nel 2024, oltre all’investimento nella Metal Fab, Pramac ha previsto anche un significativo aggiornamento della fabbrica e dell’headquarter, nonché nell’adozione di nuovi software, per un totale di circa 2 milioni di euro, confermando il suo impegno nell’innovazione e nella crescita.

Lodovico Andreucci