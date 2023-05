Potevamo essere Bilbao, il rischio di imitare Volterra?

Pino Di Blasio

Potevamo essere Bilbao, città resiliente alla crisi del colosso bancario BBVA, rigenerata grazie a Puppy, il grande cucciolo di acciaio e fiori che fa da guardia al Guggenheim, il museo che è il simbolo della riscossa di una città dilaniata da tensioni autonomistiche e oggi molto più accogliente e innovativa. Rischiamo di essere come Volterra, una città potente per il sale e l’alabastro, capace di crescere grazie alle sue rendite di posizione, anche nel senso geografico. Una volta cancellati quei benefici è diventata la città icona di Twilight, che significa crepuscolo in italiano, ma è il titolo della saga di libri e film sui vampiri adolescenti che ebbe grande successo 10 anni fa.