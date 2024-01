Potatura degli alberi, ora tocca a via Diaz e via Biagio di Montluc

Concluse le operazioni di potatura in viale Vittorio Emanuele. Vanno avanti gli interventi di potatura di siepi ed alberi a cura del servizio aree verdi del Comune di Siena. Da domani e per tutta la settimana, escluso mercoledì (per limitare i disagi con il mercato settimanale), i lavori si sposteranno nella zona del Giardino Talluri, via Biagio di Montluc e via Diaz. Si tratta di interventi necessari sia per garantire la vitalità delle piante sia perché in alcuni casi le fronde rendevano più difficoltosa l’illuminazione. "Un’importante operazione di decoro urbano – sottolinea l’assessore alle aree verdi e decoro Barbara Magi –. Con questi lavori, necessari per la vita delle piante, ripuliamo i marciapiedi ed evitiamo la presenza di nidi di piccioni che, come noto, sono portatori di parassiti e sporcizia". Per la presenza del cantiere, è stato predisposto il divieto di sosta nelle zone interessate dai lavori.